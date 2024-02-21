النصر السعودي يُنهى مغامرة الفيحاء ويضرب موعدًا مع العين في دوري أبطال آسيا

تأهل فريق نادى النصر السعودى بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على الفيحاء بهدفين دون رد اليوم «الأربعاء»، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وكان النصر فاز ذهابا في ملعب الفيحاء بهدف دون رد من توقيع رونالدو.

جاء هدف المباراة الأول عن طريق أوتافينيو في الدقيقة 17 من المباراة، التي احتضنها ملعب «الأول بارك»، قبل أن يضاعف القائد كريستيانو رونالدو النتيجة بحلول الدقيقة 86، بعدما استغل خطأ فادحا لحارس الفيحاء، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، يتأهل النصر بالتالي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على الفيحاء بمجموع المباراتين بنتيجة 3-0، ويقام لقاء الذهاب في ضيافة العين يوم 4 مارس المقبل، والإياب على ملعب النصر يوم 11 من نفس الشهر.