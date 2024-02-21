تقديرًا لجهودهم.. حملة السيسي تكرم اتحاد شباب المصريين بالخارج عبر تطبيق زووم

كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين في أكثر من 40 دولة عربية وأوروبية وأفريقية، وذلك عبر تطبيق زووم، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة في الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على حشد أبناء الجاليات المصرية للتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم المستشار محمود محمود فوزى بالشكر للدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وأعضاء الاتحاد من أبناء مصر فى الخارج على ماقاموا به من جهود متميزه أثناء الانتخابات الرئاسية، والأداء المتميز للمصريين بالخارج فى كل دول العالم والتى كانت انطلاقه موفقة للعملية الانتخابية ودافعًا رائعًا لأبناء مصر فى الخارج.

كما عبر العميد وسام صبرى المدير التنفيذى للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكر الحملة العميق لأبطال مصر من المصريين فى الخارج، الذين كانوا على قدر المسئولية تماما وكانوا علي تواصل دائم مع الحملة، مؤكداً أن الحملة مستمرة فى التواصل دوما مع كل من يدعم الوطن.

من جانبه أشاد النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بالجهد المتميز للحملة فى التواصل مع المصريين فى الخارج مقدما التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذا النجاح المستحق، لافتا إلي ان تلك الصورة المتميزة لأبناء مصر فى الخارج كانت اعترافاً بما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهود مخلصه وعمل دؤوب ومستمر فى خدمة الوطن ولرفعة أبنائه.

وأعرب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج عن شكره لشركاء النجاح من أعضاء اتحاد شباب المصريين حول العآلم وكل من شارك فى دعم مصر والوقوف بجوار الوطن، مؤكدًا أن الاتحاد سيستمر فى شراكة حقيقية مع الحملة الرئاسية فى كل ما يخدم الوطن وأبنائها وان الفتره القادمة سوف تشهد استمرار الدوله بالاهتمام بأبناء مصر بالخارج.

وتحدث الدكتور محمد البقرى عن ضرورة استمرار تلك الروح المتميزة لأبناء مصر فى الخارج واستثمارها فى العمل بمشروعات قوية ومدروسه فى المرحلة القادمة.

وقال الإعلامي علاء خليل امين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج إن هذا التناغم الرائع بين الحملة الرئاسية بأمينها العام المستشار محمود فوزى والمدير التنفيد العميد وسام صبرى، وأعضاء الحملة مع منسقين الحمله بالخارج كان له أثر كبير فى هذه الصوره المتميزة والتى ظهرت عليها الانتخابات الرئاسية بالخارج والذى يستحقها رئيس مصر القوى الامين الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأثنى خليل على الجهود المتميزه للنائب الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وجولاته بالخارج لتنسيق الجهود بين الأعضاء وتنفيذ لقاءات مستمره مع الأعضاء للترتيب الجيد، وطالب علاء خليل بخروج قانون المصريين بالخارج للنور والذى سيكون له أثر بالغ فى قلوب أبناء مصر فى الخارج.

من ناحيته قال المحاسب محمد شحاته رئيس الجالية المصرية فى قطر؛ إن الانتخابات الرئاسية فى قطر كانت نموذج مشرف من الالتحام بين أبناء مصر هناك، وأثنى على جهود الحملة ومتابعتها، وأن التكليفات المستمرة من النائب محمود حسين وحضوره لقطر وعقده أكثر من عشرة اجتماعات كان لها اثرا بالغا فىً توحيد الصفوف، وقدم الشكر لرجل الأعمال الدكتور ميسر صديق فاروق شعبان وجميع أعضاء حملته.

وطالب شحاتة بتكريم اسم المرحوم حسن محمد برديسي والذى توفى قريبًا، وكان له دور مهم فى الانتخابات رغم ظروفه المرضية.