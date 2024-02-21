كشف الغموض على تشكيل جميع الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

في اجتماعه اليوم «الأربعاء» برئاسة جمال علام، أسدل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الستار عن الغموض حول تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، بعد مناقشة المدير الفني لإتحاد الكرة.

وحسم الاتحاد كافة التشكيلات الخاصة بالأجهزة الفنية وجاءت كالتالي:

منتخب مصر للشباب «مواليد 2005»

المدير الفني: وائل رياض

المدرب العام: علاء عبده

مدرب: أحمد رؤوف

مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر

منتخب مصر للناشئين «مواليد 2007»

المدير الفني: أسامة نبيه

المدرب العام: شريف عبد الفضيل

مدرب: محمد عمر النور

مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبد الجواد

منتخب مصر للناشئين «مواليد 2008»

المدير الفني: أحمد الكاس

المدرب العام: محمد إبراهيم

مدرب: رامي عادل

مدرب حراس المرمى: أحمد فوزي

منتخب مصر للناشئين «مواليد 2009»

المدير الفني: حسين عبد اللطيف

المدرب العام: عبد الستار صبري

مدرب: كريم أيمن

مدرب حراس المرمى: أمير عبد الحميد