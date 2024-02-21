ليفربول يعود بريمونتادا ويقلب الطاولة على لوتون تاون ويعزز صدارته للـ«البريميرليج»

استطاع فريق الـ«الريدز»، أن يحول تأخره بهدف أمام ضيفه لوتون تاون إلى فوز بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما اليوم «الأربعاء»، مع بداية الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

تمكن لوتون تاون من تسجيل هدف التقدم عن طريق تشيدوزي أوجبيني في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، وفى الشوط الثاني انتفض ليفربول ورد بأربعة أهداف حملت توقيع الهولندي فيرجيل فان ديك، ومواطنه كودي جاكبو، والكولومبي لويس دياز، وهارفي إليوت في الدقائق 56، 58، 71، و90 على الترتيب.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، فيما تجمد رصيد فريق لوتون تاون، عند 20 نقطة في المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه إلى دوري المستوى الثاني «التشامبيونشيب».