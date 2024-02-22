اتحاد الكرة: تأجيل لقاء الأهلي وميدياما يؤجل مباراته أمام بلدية المحلة فى «دورى Nile»

كشف عضو مجلس اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات عامر حسين، أن مباراة فريق الأهلي المرتقبة أمام نظيره بلدية المحلة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ستؤجل حال تأجيل لقاء الأحمر أمام ميدياما الغانى، بعد حادث طائرته في غانا.

وكانت طائرة الأهلي، قد تعرضت لحادث اصطدام أثناء تواجدها في مطار أكرا بغانا، الأمر الذي أجبر البعثة على المبيت هناك، لعدم وجود طيران داخلي مما يصعب من وصوله إلى كوماسي مقر إقامة مباراته المرتقبة أمام ميدياما الغاني.

وقال عامر حسين، في تصريحات مُتلفزة: «تأجيل لقاء الأهلي وميدياما يجعلنا نقوم بتأجيل مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري، خاصة وأن الأهلي سيواجه يانج أفريكانز يوم الجمعة بعد المقبلة».

وأضاف: «تأجيل مباراة الأهلي أمام نظيره ميدياما عن موعدها الرسمي يجبرنا على تأجيل مباراة بلدية المحلة في الدوري».

وواصل في تصريحاته: سبق وعرضنا إقامة الدوري من مجموعتين قبل موسمين لتقليل عدد المباريات إلا أن الأندية رفضت بالإجماع، كما أنه قد يكون هناك ضرر سيلحق بالرعاة لإمكانية عدم لعب الفرق الكبيرة أمام بعضها.

وواصل في حديثه: عرضنا أيضًا إقامة الدوري بنفس فكرة الدوري البلجيكي بإقامة دوري من دور واحد، على أن يتأهل أول 8 فرق للمنافسة على الدوري وذلك لزيادة المنافسة وهذا الحل هو الأفضل إلا أن الأندية رفضت.

وعن مصير كأس مصر لموسم 2023 – 2024، قال: «أنهينا الدوريات التمهيدية لكأس مصر ووصلنا لدور الـ32، إلا أننا لا نريد بدء الكأس الجديد قبل نهاية الكأس القديم 2022 – 2023 فالمباراة النهائية ستقام يوم 8 مارس المقبل».