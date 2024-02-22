الـ«كاف» يستطلع رأى نادى ميدياما قبل قرار تأجيل مباراته أمام الأهلي

بعد أن تعرضت طائرة الأهلي لحادث طارئ مساء أمس «الأربعاء»، فور الهبوط إلى مطار مدينة أكرا، بعد أن اصطدمت بإحدى السيارات، وهى تعاني من عطل منعها من التوجه مباشرة إلى كوماسى، وتأجلت الرحلة لأكثر من 18 ساعة كاملة، ما دفع إدارة بعثة المارد الأحمر التى ترافق فريق الكرة من تقديم طلبًا رسميًا للاتحاد الأفريقي، لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فقط، حتى يتسنى للاعبين الحصول على قسط من الراحة والتدريب بشكل كاف قبل مواجهة ميدياما.

وحتى الآن، فإنه من المقرر أن يلتقي الفريقان في السادسة من مساء يوم «الجمعة» بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة من مجموعات البطولة الأفريقية.

ومن جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية عن شرط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ«كاف»، لتأجيل المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري وميدياما الغاني، في دوري أبطال أفريقيا، وهو استطلاع رأي مسؤولي نادي ميدياما الغانى أولا قبل الإعلان عن القرار الرسمي.

ويُذكر أن الأهلي تواصل مع عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي هاني أبو ريدة، لإخطاره بتأخر وصول بعثة الفريق إلى مقر الإقامة، نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة، وسيقوم الـ«كاف» خلال الساعات القليلة المقبلة، بإعلان قراره النهائي بشأن إقامة المباراة في موعدها أو تأجيلها لتُقام في نفس الموعد مساء يوم «السبت» المقبل.