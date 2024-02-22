بعد إقرار قانون لرعاية كبار السن .. قيادى بحزب التجمع يطالب بتمثيل المسنين فى مجلس إدارة الصندوق  

أكد “كامل السيد “القيادى بحزب التجمع ,أن قانون رعاية المسنين الجديد يضمن حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة لكل مسن ليس له دخل أو معاش ,وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين وأن تصدر الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وثيقة مكتوبة مشتركة بينهما بهذا الخصوص,و تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة ,واعفائهم جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات الحكومية وغيرها,وانشاء صندوق لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعى ,فضلا عن إنشاء منظومة التأمين الصحي للمسنين تلبية لاحتياجاتهم..كل هذه المزايا أمر محمود ، وطالب بها كبار السن كثيرا ,ولكن الأمر يتوقف على التنفيذ ,و اصدار اللائحة التنفيذية ,ولذلك نناشد مجلس الوزراء بألا يتأخر فى إصدار اللائحة التنفيذية ,مشيرا إلى أن هناك بنود قد لا تحتاج الإنتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية مثل تخصيص شباك لكبار السن فى المستشفيات والمؤسسات الخدمية ,فهذا أمر سهل التنفيذ ..هناك مواد تحتاج إلى وضع آليات محددة لتنفيذها وجاءت بعض العبارات مطاطية مبهمة تحتاج إلى توضيح ونأمل أن يتم توضيحها وسبل تفعيلها فى اللائحة التنفيذية , فمثلا تم النص على توصيل المعاشات إلى المنازل بسعر رمزى وكنا نأمل تخفيض الحد الأقصى الذى يخصم من معاش المسنين مقابل توصيل معاشاتهم لمنازلهم من مائة جنيه إلى ٥٠ جنيه لضعف المعاشات وارتفاع تكاليف الحياة