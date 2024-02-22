إلهامى المرغنى :مطلوب توفير ميزانية للتوسع فى انشاء دور المسنين لتتناسب مع أعدادهم

أكد الباحث الإقتصادى “إلهامى الميرغنى ” أن صدور قانون لرعاية المسنين سيكون خطوة علي طريق حماية حقوق المسنين . ولكن إذا لم يتضمن القانون آليات للتنفيذ يظل حبيس النصوص القانونية وإذا لم يتم تحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ يمكن ألا تطبق المواد بكل ما فيها من مميزات. لذلك وللأسف الشديد خبرتنا سلبية عن التنفيذ الذي يمكن أن يفرغ القانون من هدفه .

ويناشد “الميرغنى “وزارة التضامن الإجتماعي باعتبارها الجهة المسئولة عن التنفيذ أن تحاول وضع كل الآليات والخطوات التنفيذية في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار إلى أن هناك جهات متعددة تتعامل مع المسنين والقانون لا يقدم حلول لمشاكلهم ، فقانون المعاشات وتدني قيمتها في ظل الأسعار هي جزء رئيسي من حقوق المسنين ، بل وان معاش كرامة الذي صدر لحماية المسنين لا يقدم حماية اجتماعية حقيقية لأن قيمته متدنية بالقياس بالتضخم والغلاء المستمر ، أما الخدمات الصحية فهي مهمة وزارة الصحة ولو شاهدنا طوابير العيادات في التأمين الصحي وان المريض بيروح الساعة 6 صباحا يحجز دور ويوقف ساعات منتظر في أماكن غير مجهزة للانتظار . وكذلك مهم ان وزارة السياحة والاثار تراعي اتاحة المناطق السياحية والمتاحف للمسنين صحيح في دخول مجاني لكن لا توجد كراسي متحركة لمساعدة المسنين علي الحركة والاستمتاع مثل الآخرين ولا توجد أماكن انتظار كافية .

أما فيما يخص دور المسنين فطالب الميرغني بضرورة أن توفر الدولة الموازنة للازمة للتوسع فى انشائها بحيث تتناسب مع عدد سكان كل حي وكل مركز في مصر ، إضافة الي ضرورة رقابة الوزارة علي دور المسنين الخاصة ومستويات الرعاية المتوفرة فيها ونظم التسعير الخاصة به.