بعد 3 سنوات من اعتزال اللعب دوليًا.. تونى كروس يعود لمنتخب ألمانيا

أعلن المخضرم ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا توني كروس اليوم «الخميس»، عودته عن قرار اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا، فى إشارة منه عن جاهزيته للعب معه من جديد بدءًا من مارس المقبل.

كروس كتب على حسابه فى موقع «إنستجرام«: «سألعب مع ألمانيا مرة أخرى بدءا من مارس.. لماذا؟ لأن المدرب طلب مني ذلك، أنا متأكد أن هذا الفريق بمقدوره القيام بأمور مميزة في كأس أوروبا».

وكان لاعب وسط ريال مدريد الإسباني فتح الشهر الماضي إمكانية عودته الى صفوف ألمانيا، قائلًا: «أنا بصدد التفكير في المنتخب الوطني. هناك إمكانية، نعم، لكننا سنرى، تماما كما هو الحال بالنسبة للتمديد مع ريال مدريد. في الوقت الحالي، لا أعرف».

وكان مدرب المنتخب الألمانى يوليان ناجلسمان، قد أشار في ديسمبر الماضي إلى إمكانية استدعاء لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عاما، الذي اعتزل اللعب الدولي بعد كأس أوروبا صيف 2021، للاستفادة من خبراته في كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل.

وقال مدربه الإيطالي في الفريق الملكي كارلو أنشيلوتي: «عودة كروس للمشاركة في كأس أوروبا يمكن أن تعمل بشكل جيد، وأداؤه هذا الموسم رائع بكل بساطة.. إنه يظهر جودته دائما.. لا يعاني تراجعا في مستواه ولا يتألق ويتراجع.. إنه لاعب يجب أن ينهي مسيرته على أعلى مستوى».

ويحمل كروس قميص ريال مدريد منذ 2014 قادما من بايرن ميونيخ الألماني، كما أحرز مع الفريق الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.