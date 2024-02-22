بعد أن هدمته السيول.. رياضة النواب توصي بسرعة إنشاء مركز شباب رأس غارب وتوفير أرض بديلة

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، جولتها التفقدية لعدد من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك للاستماع للمشكلات التي تواجه الشباب والعمل علي حلها.

واستمعت اللجنة خلال لقاءها بعدد من ممثلي مراكز الشباب بمدينة سفاجا، لكافة المشكلات التي تواجههم والتي تمثلت في إنشاء ملاعب وصيانة عدد آخر منها، فضلا عن رفع كفاءة وتطوير عدد من المنشآت المتهالكة والتي تحتاج إلي إعادة ترميم.

وطالب أعضاء مركز شباب رأس غارب باعادة بناء المبني الإدارى المتهالك، حيث تم التقدم بعدة طلبات للمديرية ولم يتم بناؤه منذ ما يقرب من ١٠ سنوات ،وهو ما عقب عليه الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، بأن المبني هدمته السيول الغزيرة في عام ٢٠١٦، ونخشى أن نقوم ببناءه في نفس المكان ويتم هدمه مرة أخرى في حال هطول سيول مجددا لا قدر الله.

وأضاف “عساف ” أنه تم مخاطبة جهاز مدينة رأس غارب لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لعمل مخرات سيول لحماية منشآت المركز وذلك التنسيق مع المحافظة، ولا زلنا في انتظار الرد علي انشاء المخرات لوضع المركز في خطة البناء.

من جانبه أوصى الدكتور محمود حسين،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتخصيص أرض بديلة بعيد عن محري السيول في حال عدم بناء المخرات، واستعجال رد مجلس مدينة رأس غارب علي موقفها من بناء مخرات السيول لحماية منشآت المركز في حال بناءه في مكانه الحالي مرة أخري.

كما استمعت اللجنة لمطالب أعضاء نادي رأس غارب الذين طالبوا بتغطية حمام السباحة وتوفير دعم مادي للممارسة الأنشطة فضلا عن إنشاء ملعب كليرك خماسي وتخصيص ارض جديدة لزيادة مساحة النادي، وهو ما أوصت اللجنة بسرعة تنفيذه.

ويضم وفد اللجنة كل من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي، والنائبة آية مدني، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمود توشكي والنائبين السيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبد العظيم.