أوبرا المنصورة.. الحلم يظهر للنور

أعلنت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عن قرب الانتهاء من مرحلة الإنشاءات لمبنى دار الأوبرا بمدينة المنصور.

وقالت النائبة؛ إن المبنى أخيرًا أصبح له معالم واضحة، حيث تم تقسيمه إلى عدة طوابق؛ أحدهم للمسرح، وآخر لغرف تدريس الموسيقى والباليه، علاوة على المكاتب الإدارية.

وأعربت نائبة التجمع عن سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز الكبير على أرض الواقع، والذي جاء نتيجة لجهد ومثابرة المعنيين بالثقافة والفنون، وبالرغم من أن التفجير الذي تعرضت له دار الأوبرا في 2013، إلا أن أعمال الترميم تعطلت أكثر من مرة لأسباب عديدة، وقامت النائبة ضحى عاصي قبل 3 سنوات بتوجيه عدد من الأدوات البرلمانية للجهات المعنية بالحكومة لإنقاذ المبنى وإعادته للحياة.

وقالت النائبة: إنه قبل الخطوة الأخيرة من ترميم المبنى لم يكن به أي درجات للتوجه إلى الطوابق، حيث كان المبنى مرفوع فقط على “شدّات”، وتم بالأمس الأربعاء، تسليم جزء مهم من المشروع للشركة المنفذة، خاصة بجزء ميكنة المسرح.

وأكدت النائبة ضحى عاصي إن المشروع كان بمثابة حلم وبدأ يتحقق ويظهر للنور، ولابد من توجيه الشكر لكل من ساهم في الدفاع عن المشروع، خاصة وأن المبنى كله كان على قائمة المباني التي سيتم إزالتها، أما الآن الجميع مدعوون إلى حفل افتتاح المشروع بعد اكتماله.



وكان مبنى أوبرا المنصورة من ملحقات قصر أمينة هانم زوجة الخديوي توفيق وبني عام 1870 ثم قام المهندس الإيطالي ماريللي عام 1902، بتصميمه وإعادة بنائه ليحتوي على ديوان مجلس بلدية مدينة المنصورة وحجرات وصالة لإقامة أعضاء المجلس البلدية بالاضافة إلى مسرح يتسع لـ650 مقعدًا وفي عام 1964 تم إعادة افتتاح مسرح المنصورة القومي في عيد الدقهلية القومي 7 مايو، إلا أن المبنى تهدمت أجزاء منه خلال التفجير الإرهابى الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية نهاية عام 2013.

وتسلمت بعدها إدارة دار الأوبرا، وبشكل رسمى مبنى مسرح المنصورة القومي، استعداداً لتحويله دارا للأوبرا فى مدينة المنصورة.