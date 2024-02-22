برلماني: مرافعة مصر أمام العدل الدولية خطوة مهمة لتعزيز دعم القضية الفلسطينية دوليا

أشاد النائب زكي عباس ، عضو مجلس النواب، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال النائب زكي عباس إن هذه المرافعة خطوة مهمة تعزز من دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتسجل انتصارا للعدالة الإنسانية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مرافعة مصر كشفت للعالم مدى قبح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من السماح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى والتوسع فى بناء المستوطنات، وخلق ظروف حياة مستحيلة فى قطاع غزة بشكل متعمد.

وأكد النائب ذكي عباس ، أن المرافعة تعبير حقيقى عن المواقف المصرية الثابتة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التي تضع الحقوق الفلسطينية العادلة وثوابت الأمن القومي المصري نصب أعينها رافضة كافة الإملاءات والضغوط الدولية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المرافعة تأكيد على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت النائب زكي عباس، إلى أن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.