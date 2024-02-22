طلب إحاطة للحكومة بشأن بيع الأراضي الصناعية بأسعار جديدة

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حول بيع الأراضي الصناعية .

وقال النائب إن الطلب بشأن إلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين في بيع الأراضي الصناعية وإجبارهم بإمضاء باقرار بأنهم ملزمون بأسعار جديدة وفقا لما يقرروا مجلس الوزراء لسعر المتر فيما بعد، علما بأن سعر المتر محدد بمبلغ محدود وذلك غير قانوني.

واضاف الجبلاوي خلال طلب الإحاطة بأن هذا الأمر سيكون عائق لأي مستثمر لإحساسه بعدم الأمان والاستقرار وعامل أساسي لهروب المستثمرين ومخالف لكل قواعد الاستثمار، حيث من شأنه ان يكون المستثمر ملزم بسعر في علم الغيب وحسب أهواء المسئولين بعد استلام الأرض الصناعية وعدم تقديم العون للمستثمرين الصغار .

وطالب النائب بتحويل طلبه إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة البرلمانية .