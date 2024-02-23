تعرف على كيفية وصول الأهلي لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يدخل الأهلي اليوم «الجمعة» مواجهة صعبة في دوري أبطال أفريقيا، حينما يحل ضيفًا على فريق ميدياما الغاني لحساب منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في المسابقة.

ولم يعرف المارد الأحمر طعم الفوز في مبارياته الثلاثة السابقة، لكنه يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه شباب بلوزداد الجزائري بفارق نقطة أقل، ويانغ أفريكانز التنزاني في المركز الثالث بنفس الرصيد، ويقبع ميدياما مستضيف اللقاء في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

ويستهدف الأهلي حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال مواجهة ميدياما الغاني، على ملعب «بابا يارا» مساء الجمعة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

فيما سيلعب غدًا في نفس المجموعة، ضمن منافسات الجولة ذاتها فريق يانغ أفريكانز التنزاني أمام شباب بلوزداد الجزائري، وبعد 24 ساعة من المباراة، وفي الجولة السادسة والأخيرة، سيستضيف الأهلي فريق يانغ أفريكانز، فيما يواجه شباب بلوزداد ضيفه ميدياما.

وجمع الأهلي 6 نقاط في أول 4 جولات، ليتصدر المجموعة الرابعة مبتعدا بفارق نقطة أمام شباب بلوزداد ويانغ أفريكانز (5 نقاط لكل منهما)، فيما يملك ميدياما (4 نقاط) بالمركز الرابع.

يعد الأهلي الأوفر حظا للتأهل من هذه المجموعة إلى الدور ربع النهائي، ولكنه قد يواجه خطر الخروج المبكر من دور المجموعات أيضا.

وأمام الأهلي 3 سيناريوهات لاستكمال حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا الذي اقتنصه 3 مرات في آخر 4 نسخ.

السيناريو الأول

وهو الأكثر أمانا، ويتمثل في تحقيق الأهلي للفوز في المباراتين المُقبلتين أمام ميدياما ويانغ أفريكانز، دون النظر لأي حسابات أخرى، وقتها سيتربع على صدارة المجموعة وسيصل رصيده إلى 12 نقطة، ليتأهل إلى ربع النهائي في المركز الأول وينتظر ملاقاة أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني.

السيناريو الثاني

وهو أن يحقق الأحمر الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، ليصل إلى 10 نقاط ويضمن التأهل أيضا، وقتها لن يتحدد ما إذا كان سيعتلي الأهلي صدارة المجموعة أم يتأهل كوصيف، وهو ما سيتحدد عبر نتائج شباب بلوزداد أمام يانغ أفريكانز وميدياما.

السيناريو الثالث

وهو السيناريو الأكثر خطورة، حيث يمكن للأهلي حسم التأهل قبل الوصول للجولة الأخيرة، وذلك في حالة الفوز في مباراة والخسارة في أخرى، بمعنى أن يحقق الفوز على ميدياما، ويفوز شباب بلوزداد أو يانغ أفريكانز في مباراة الفريقين بالجولة ذاتها، حيث سيتسع الفارق إلى 4 نقاط بين بطل مصر والفريق الخاسر.

بعدها سيلتقي الأهلي ويانغ أفريكانز في الجولة الختامية، التي سيحتاج المارد الأحمر لتجنب الخسارة خلالها أمام الفريق التنزاني، الذي سيكون تأهله مرهونا حال التعادل، بالفوز على المارد الأحمر.

لكن إقصاء الأهلي سيكون مرتبطا في الوقت ذاته بقدرة بلوزداد على إسقاط ميدياما بالجولة الختامية، ليصل هو الآخر إلى 9 نقاط مثل الأهلي وأفريكانز، ليحتكم الثلاثي لحسبة معقدة لفض الشراكة بينهم عبر اللجوء إلى المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.