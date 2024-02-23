قرعة دور الـ«16» أوقعت «كبار» الدوري الأوروبي فى مواجهات سهلة

أوقعت قرعة دور 16 في الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي أُجريت في مدينة نيون السويسرية اليوم «الجمعة»، ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة سبارتا براغ التشيكي، وباير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني في مواجهة قرة باغ القادم من أذربيجان.

فيما أوقعت القرعة وست هام يونايتد الإنجليزي وحامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي أمام فرايبورج الألماني، وسيلتقي روما الإيطالي وصيف بطل الموسم الماضي مع برايتون آند هوف ألبيون المنتمي لجنوب إنجلترا.

كما أوقعت القرعة فياريال الإسباني بطل نسخة 2020-2021 في مواجهة أولمبيك مرسيليا الفرنسي، وسيلتقي ميلان الإيطالي مع سلافيا براج التشيكي بينما يلتقي بنفيكا البرتغالي مع غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وسيواجه سبورتنغ لشبونة البرتغالي نظيره الإيطالي أتلانتا.

وفيما يلي تفاصيل القرعة:

سبارتا براغ أمام ليفربول – أولمبيك مرسيليا أمام فياريال – روما أمام برايتون آند هوف ألبيون – بنفيكا أمام رينجرز – فرايبورغ أمام وست هام يونايتد – سبورتنغ أمام أتلانتا – ميلان أمام سلافيا براغ، وأخيرًا قرة باج أمام باير ليفركوزن

وستقام مباريات الذهاب في السابع من مارس المقبل، فيما عدا مباراة سبورتنغ وأتلانتا التي ستقام في الخامس من الشهر المقبل، فيما تقام مباريات العودة في 14 مارس. وتلعب مباريات الذهاب في ملاعب الفرق المذكورة أولا.