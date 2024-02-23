تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما اليوم

استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر، على تشكيل فريقه لمواجهة ميدياما الغاني، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني، في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير – خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول – خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور – خط الهجوم: رضا سليم، «بيرسى تاو»، وسام أبو علي، حسين الشحات.

ويدفع مارسيل كولر، بـ عمرو السولية، في خط الوسط، بدلًا من مروان عطية الذي يغيب عن لقاء اليوم، لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة شباب بلوزداد الماضية. فيما يقود الفلسطيني وسام أبو علي، هجوم النادي الأهلي أمام ميدياما الغاني، لأول مرة منذ انضمامه للفريق الأحمر في يناير الماضي.

كما يلعب المغربي رضا سليم أساسيًا، أمام ميدياما، بجوار حسين الشحات ووسام أبو علي، إذ أنه كان قد دخل بديلًا في المباراة الماضية.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل ميدياما الترتيب بـ 4 نقاط. وكان النادي الأهلي، قد فاز على ميدياما بثلاثية دون رد في مباراة الجولة الأولى التي جمعت الفريقين على ستاد السلام.