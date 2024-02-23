الغيابات الطويلة بسبب الإصابات تُهدد 4 نجوم بانتهاء الموسم فى الدوري

أربعة من أبرز نجوم دوري Nile داهمتهم الإصابات الطويلة، وأصبح الموسم الكروى بالنسبة لهم قد انتهى، حيث أنه من المقرر أن يسدل الستار على هذا الموسم فى منتصف أغسطس المقبل، فقد تعرض أكثر من لاعب مهم لإصابة قوية تحتاج فترة طويلة للتعافي من الإصابة وعملية التأهيل التى تعقبها للعودة مجدداً إلى الملعب.

محمد الشناوي

خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار، تعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب الفراعنة، لإصابة قوية بخلع فى الكتف، خضع اللاعب بعدها لجراحة فى ألمانيا، قبل أن يبدأ التأهيل فى مصر، على أن يسافر إلى الخارج لاستكمال عملية التأهيل الفترة المقبلة، وسط أنباء تردد بقوة أن حارس الأهلي المخضرم ربما انتهى موسمه فى الوقت الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة.

محمود الونش

مدافع نادي الزمالك، والذى خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته فى تدريب الفريق، ويحتاج الونش إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر للتعافى وبدء عملية التأهيل للعودة مجدداً إلى الملاعب.

مروان محسن

تأكد غياب مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة، حيث تعرض مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين أن اللاعب يعاني من قطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

محمد عبد الشافي

كشفت الفحوصات التى خضع لها الظهير الأيسر للزمالك اللاعب محمد عبد الشافي، إلى اصابته بقطع فى الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الفترة الأخيرة، ومن المقرر سفر اللاعب إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة، حيث تم التواصل مع الطبيب الألمانى، لتحديد موعد سفر اللاعب وكذلك موعد الخضوع للجراحة، بما يعني انتهاء موسمه مع نادي الزمالك.