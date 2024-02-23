تعرف على موعد إعلان قائمة منتخب «الفراعنة» وأول لقاء بين حسام حسن ومحمد صلاح

استقر المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، على إعلان قائمة المحترفين للمعسكر يوم 3 من مارس المقبل، وذلك استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، والتي ستُجرى فعالياتها خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس، بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وسيعلن حسام حسن قائمة اللاعبين المحترفين يوم 3 مارس، وقبل 9 أيام على انطلاق المعسكر، المقرر له أن يبدأ يوم 12 من الشهر ذاته في أول مهمة لـ«العميد» مع المنتخب الوطني، وبينما ينضم المحترفين للمعسكر من بدايته، يتواجد محمد صلاح، قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي، يوم 13 مارس ليكون أول لقاء بينه وبين المدير الفني الجديد للفراعنة.

وسيعلن حسام حسن قائمة اللاعبين المحليين عقب نهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك والمقرر له 8 مارس في السعودية، وسيحضره المدير الفني لمنتخب مصر، الذي سيلعب مباراتين خلال دورة الإمارات الودية.