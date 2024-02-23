الجولة الـ14 بالدوري الممتاز تشهد غياب الأهلي وبيراميدز واختبار سهل للزمالك

تبدأ اليوم «الجمعة»، منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024، حيث ستقام مباريات الجولة الـ«14» من مسابقة الدوري المصري، على مدار 4 أيام بداية من لقاء اليوم بين فريقى بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا، والمقرر لها السابعة مساءًا على استاد غزل المحلة.

كما تشهد الجولة غياب فريقي الأهلي وبيراميدز، بعد قرار رابطة الأندية تأجيل مباراتهما بسبب ارتباطهما بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الأهلي مواجهة ميدياما الغاني، فيما يلتقي بيراميدز مع مازيمبي الكونغولي.

ونستعرض معكم خريطة مباريات الجولة الـ14 في الدوري الممتاز وهى كالتالي:

الجمعة 23 فبراير

بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا – الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

الأحد 25 فبراير

فاركو ضد طلائع الجيش – الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

الاتحاد ضد البنك الأهلي – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاثنين 26 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلي – الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

زد إف سي ضد إنبي – الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

المقاولون العرب ضد المصري – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الخميس 29 فبراير

الزمالك ضد الداخلية – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

سموحة ضد فيوتشر إف سي – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.