رئيس زراعة الشيوخ: الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة دفعة قوية للاقتصاد الوطني

ثمن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، مشيرا إلي أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى تعد دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتأتى في ظل الجهود التى تبذلها الدولة حالياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة تحديات العملة الصعبة.

وقال الجبلي إن تلك الخطوة تؤكد الثقة في قوة الاقتصاد المصرى، وقدرته علي مواجهة التحديات، مضيفا،: أن تلك الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط والأعباء الاقتصادية عن كاهل الدولة، لنتمكن من استكمال البناء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أى استثمارات جديدة، سينتج عنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالبلاد، من خلال اشتراك مختلف القطاعات في أى استثمارات جديدة، مستشهدا بالاستثمارات في قطاع الزراعة حيث يقوم عليها استثمارات في الصناعة والتجارة والنقل.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، للتوسع في مثل الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الأجنبية للبلاد، مؤكدا أن العملة الأجنبية هى التحدى الأكبر أمام الوضع الاقتصادى الحالي، والذى بتطلب التوسع في الإنتاج المحلي وجذب استثمارات ما يؤدى لتقليل الواردات وزيادة حجم التصدير.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع دولة الإمارات وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.