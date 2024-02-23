هشام الحصري: مشروع رأس الحكمة يساعد في القضاء علي السوق السوداء للدولار

ثمن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطني، ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بشأن أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية، بالشراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، لتتفيذ مشروع ضخم وهو تطوير مدينة رأس الحكمة.

وقال الحصري إن الصفقة من شأنها أن تساعد في حل أزمة العملة الأجنبية بالبلاد، حيث تضمن تدفق دولاري سريع، يساعد في توفير الدولار بالبنوك المصرية، وبالتالي القضاء علي السوق السوداء وتسهيل حركة الإنتاج والتجارة بالبلاد.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ذلك المشروع التنموى الضخم، سيساعد في فتح استثمارات بقطاعات أخرى، وتوفير فرص عمل وزيادة معدل السياحة والعائد الدولارى منها.

وأشار الحصرى، إلي أهمية النظر إلي تلك الصفقة علي أنها عامل مساعد ودافع للاقتصاد المصرى، ليتمكن من زيادة حجم الإنتاج المحلي والتوسع في الإنتاج بمختلف القطاعات.

وأشار الحصرى إلي أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والشراكة معها علي أرض مصر، بمحا يحقق مصلحة البلاد في النهاية، ودعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق خطة التنمية التى تستهدفها البلاد، وبذلت خطوات هامة في تحقيقها علي أرض الواقع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى هى أضخم صفقة تمت فى تاريخ مصر.

وأضاف مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد مراسم توقيع الصفقة بالعاصمة الإدارية أن فكر الدولة المصرية كان يتجه للساحل الشمالى كمنطقة أولى لاستيعاب الزيادة السكانية بمصر، مشيرًا إلى أن المخطط حدد العلمين والنجيلة وسيدى برانى وجرجوب ورأس الحكمة لتنميتها وبناء مجتمعات سكنية وليس منتجعات سياحية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قيمة مقدم الصفقة الاستثمارية مع دولة الإمارات الشقيقة يبلغ 35 مليار دولار.