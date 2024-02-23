نقل البرلمان: صفقة رأس الحكمة تحقق انتعاشة للاقتصاد المصري وتخفف أعباء المواطنين

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية إعلان رئيس مجلس الوزراء عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع دولة الإمارات لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة ٣٥ مليار دولار، مشيرا إلي أن تلك الصفقة من شأنها أن تحقق انتعاشة قوية للاقتصاد المصرى حاليا، وتشجعه علي مواجهة التحديات الخاصة بالعملة الأجنبية.

وثمن قرقر، جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدا أن ذلك من شأنه القضاء علي السوق السوداء للدولار، وبالتالي السيطرة علي الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تلك الصفقة لاتقف فقط عند توفير الدولار، بل تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، والتوسع في مشروعات التنمية التى تساعد بدورها في جذب استثمارات بمختلف القطاعات الإنتاجية.

وأكد النائب وحيد قرقر، أهمية التصريحات التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء خلال إعلانه عن تفاصيل الصفقة اليوم، والتى حملت رسائل طمأنة للمواطنين بشأن أن الصفقة ليست بيع أرض كما يردد بعض المغرضين وإنما هى استثمارات علي أرض مصرية بنظام الشراكة، بالإضافة إلي ما سوف ينتج عنها من تخفيف أعباء الديون وتوافر الدولار في البنوك، مما أدى إلي تراجع سعر الدولار في السوق السوداء عقب تلك التصريحات مباشرة.