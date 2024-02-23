نقابة الأطباء تتبرع بجهاز  مفتت الحصوات لمستشفى المسالك الجامعي بأسيوط 

أعلنت لجنة مصر العطاء (الذراع الإغاثي بالنقابة العامه للأطباء) و مقررها د.خالد امين، تبرعها لمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط، بجهاز مفتت حصوات المسالك البولية بضغط الهواء، الذي يستخدم للتخلص من حصوات المسالك البولية عن طريق المناظير.

وسلم مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء د. شادي صفوت، الجهاز إلى المستشفى، نيابة عن لجنة مصر العطاء، وذلك بحضور نقيب أطباء أسيوط ومدير مستشفى المسالك الجامعي، د. ضياء الدين عبد الحميد، وعددا من الأساتذة بجامعة أسيوط.

وقال د. شادي صفوت:” يأتي ذلك في إطار دور لجنة مصر العطاء – الذراع الإغاثي لنقابة الأطباء-، في تلبية احتياجات المستشفيات الحكومية من الأجهزة الطبية الحديثة، استكمالا لدورها الخدمي.