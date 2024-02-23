القومي للإعاقة يشارك في الإجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان

شارك المجلس القومى للأشخاص ذوي الاعاقة، في فاعليات الإجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان، في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان.

استعرض الاجتماع عرض ومناقشة وتحليل توصيات المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية 2023 ، وكيف يمكن دمج هذه التوصيات بشكل فعّال في الخطط التنفيذية الوطنية.

من جهتها ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدور المهم الذي تقوم به اللجنة التنسيقية للسكان، في استعراض خطط العمل وانجازاتها.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن الإجتماع تم فيه عرض و مناقشة التقدم المحرز بالخطة التنفيذية 2024/2025 من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023-2030)، كما شهد الاجتماع استعراض شامل للإنجازات والتحديات التي تواجه كافة القطاعات ومن بينها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى حرص المجلس على المتابعة الدورية لكافة اللجان التي يشارك فيها المجلس بالرأي أو بالعضوية وإدراج التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط عمل المجلس وما يقوم به من أدوار على أجندة هذه الفاعليات، مؤكدة على ان الاجتماع تم فيه تحديد الأولويات لضبط الخطة المستقبلية.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن المبادرة القومية التي أطلقها المجلس ” أسرتي قوتي ” وغيرها من المبادرات تعمل على تقديم التوعية الكاملة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص الإجراءات الصحية والطبية والوقائية وآليات التعامل مع ذويهم، وتستعرض المبادرة الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال الصحة الإنجابية والخدمات الإسكانية