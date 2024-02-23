بعد الفوز على ميدياما الغاني الأحمر يضع قدمه في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

فاز فريق النادى الأهلي على نظيره فريق ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز هدف الأهلي الوحيد فى اللقاء، حسين الشحات في الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني في مرمى فريق ميدياما الغاني، من أسيست لأنتوني موديست ليضعها الشحات في الشباك.

وفي الدقيقة 67، شارك وسام أبو علي المهاجم الجديد للنادي الأهلي، فى أول لقاء له مع القلعة الحمراء، منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ليحل بديلا لأنتوني موديست.

وفي الدقيقة 71، كاد فريق ميدياما الغاني أن يدرك التعادل في مرمى الأهلي، لولا تألق حارس الأحمر مصطفى شوبير من رأسية من لاعب ميدياما قبل أن يسدد نفس اللاعب الكرة مرة أخرى ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 74، تعرض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لإصابة عضلية، مما جعلته غير قادر على استكمال المباراة ليدخل أكرم توفيق بدلا منه.

كما حل المغربي رضا سليم في الدقيقة 75، بديلا لحسين الشحات لاعب الأهلي الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد.

وفي الدقيقة 83 شارك كريم فؤاد الظهير الأيمن للأهلي بديلا لبيرسي تاو جناح الأحمر.

وبهذه النتيجة يضع الأهلي قدمه في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات، ويرفع رصيده إلى 9 نقاط في مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا على رأس المجموعة، حيث لعب 5 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث لقاءات.

فيما يملك فريق شباب بلوزداد في رصيده 5 نقاط، بالتساوي مع فريق يانج افريكانز التنزاني.