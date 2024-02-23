تمكن فريق سيراميكا من تحقيق فوزا صعبا ومستحقا، على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم “الجمعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري Nile، وتعد تلك المباراة هي الأكثر تهديفيًا فى مسابقة الدورى بهذا الموسم حتى الآن.

افتتح لاعب بلدية المحلة حسام أشرف، أهداف الشوط الأول فى الدقيقة 10 بعدما استغل تمريرة متقنة وحولها فى شباك محمد بسام، وتعادل محمد إبراهيم لسيراميكا فى الدقيقة 17 من ركلة جزاء حصل عليها جون إيبوكا، وتقدم النيجيرى صديق أوجولا لسيراميكا فى الدقيقة 34 بعد تمريرة من أحمد بلحاج، وأضاف أحمد بلحاج الهدف الثالث لسيراميكا فى الدقيقة 61، وقلص حسام أشرف النتيجة بالهدف الثانى لبلدية المحلة فى الدقيقة 70، وأحرز رجب نبيل الهدف الرابع لسيراميكا فى الدقيقة 72 من رأسية رائعة بعد عرضية محمد شكرى، وسجل محمد صابر مدافع بلدية المحلة الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وخطف مروان عثمان الهدف الخامس لسيراميكا فى الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع بعد استغلال خطأ قاتل من مدافع بلدية المحلة.

وبهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 18 نقطة فى المركز السادس من ترتيب دورى Nile، حيث لعب 12 مباراة، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات.

فيما توقف رصيد فريق بلدية المحلة عند النقطة 13 فى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، وذلك بعدما خاض 13 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر 6 مواجهات.