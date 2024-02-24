بيراميدز رفع شعار «إما الوداع أو الاستفاقة».. ولا بديل عن فوز السماوى أمام مازيمبي

يدخل فريق نادي بيراميدز مواجهة صعبة، عصر اليوم «السبت»، أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي، حيث يسعى للهروب من سيناريو الوداع المبكر، لمنافسات دوري أبطال أفريقيا، من مرحلة المجموعات، وذلك في حالة خسارته خارج ملعبه، لذلك لن يكون لديه بديل عن الخروج بنتيجة إيجابية، سواء التعادل أو الانتصار.

ويُدرك فريق بيراميدز مدى قوة نظيره فريق مازيمبي.. ويسعى لتحقيق الفوز عليه، في مدينة لوبومباشي الكونغولية، وهو يأمل في تعويض نتائجه السلبية مؤخرًا في المسابقة الأفريقية، بعد خسارته في الجولة الماضية على أرضه أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف.

ويعود لصفوف بيراميدز في تلك المواجهة القوية، لاعب الوسط مهند لاشين، والحارس شريف إكرامي لقائمة المباراة، بعد غيابهما عن مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري، كما أنه يرغب في الثأر من منافسه مازيمبي، الذي أطاح به من مسابقة كأس الكونفدرالية عام 2022، من الدور ربع النهائي، بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

وكان فريق بيراميدز، قد عزز صفوفه في الميركاتو الشتوي بضم ثنائي خط الهجوم مروان حمدي ومحمود زلاكة، ويأمل الفريق السماوي فى أن تنجح صفقاته الجديدة بالإضافة لنجومه السابقين بقيادة مصطفى فتحي، إبراهيم عادل ورمضان صبحي، بالإضافة إلى لاعبيه الأجانب في قيادته لتحقيق الانتصار.

وكان بيراميدز قد فاز على مازيمبي ذهابًا، في استاد الدفاع الجوي، بهدف نظيف سجله المهاجم فاخري لاكاي، كما أن المدرب الجديد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، يخوض أولى مبارياته في البطولة الأفريقية مع بيراميدز، بعدما تولى منصب المدير الفني للفريق خلفًا لجايمي باتشيكو، والذي قاد الفريق في مباراتين حتى الآن، تعادل مع زد ثم انتصر على الاتحاد السكندري، ويأمل في مواصلة النتائج الإيجابية والحفاظ على سجله بلا هزيمة.

ويتقاسم فريق مازيمبي صدارة جدول ترتيب المجموعة مع نظيره صنداونز، الذي يتفوق مؤقتًا بفارق الأهداف، ولكن يملك كلا الفريقين 7 نقاط، فيما يأتي بيراميدز ثالثًا برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أيضًا عن منافسه نواذيبو الموريتاني الذي يحتل المركز الرابع بالرصيد ذاته.