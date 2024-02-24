صناعة النواب: صفقة رأس الحكمة خطوة تاريخية ونقطة تحول فارقة في الاقتصاد الوطني

وصف النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بأنه نقطة تحول فارقة فى الاقتصاد الوطني، وبداية لإنفراجة اقتصاديه كبيرة لمواجهة جميع التحديات التى كانت تعترض المسيرة التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، مشيداً بما يتضمنه هذا المشروع من فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وقال النائب مجاهد نصار: إن هذه الصفقة تأتى في ضوء جهود الدولة المصرية حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مضيفاً أن مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة ليس فقط صفقة اقتصادية واستثمارية ناجحة، إنما أيضًا دليل على ثقة الدول الخارجية فى قوة الدولة المصرية واستقرار أوضاعها السياسية والأمنية، وقدرتها على تجاوز الأزمات، الأمر الذى أصبح جاذبا للاستثمار الأجنبي.