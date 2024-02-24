بخصومات تصل إلى 25 ٪ .. افتتاح معرض أهلا رمضان في العمرانية 

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض “أهلًا رمضان” الرئيسي والمقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية علي مساحه ٢٠٠٠م٢ لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

أكد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

واشار محافظ الجيزة أن المعرض يضم ١١٠ باكية لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين ١٥ % إلى ٢٥ %، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض بأحياء ومدن ومراكز المحافظة بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان تستهدف تغطية قطاعات واسعة بمحافظة الجيزة خاصة بالاماكن ذات الكثافة السكانية العالية وذلك للاقبال الكبير من المواطنين على تلك المنافذ والمعارض التى تقيمها المحافظة.

وتفقد المحافظ باكيات العارضين مشددا على جميع المسؤولين المعنيين بأجهزة المحافظة بالمرور الدوري للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة .

واستمع المحافظ داخل المعرض الي اراء المواطنين المترددين عليه للتأكد من مدى رضاهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة مؤكداً لهم علي اتاحه ٧٠٠ منفذ ثابت ومتحرك يغطي كافة قطاعات المحافظة لعرض المواد الغذائية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.