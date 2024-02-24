بتخفيضات تصل إلى 30 ٪ وبمشاركة كبرى الشركات.. غدا.. افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسى بالقاهرة 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25 الي 30٪ عن مثيلاتها في الأسواق.

وتستعد الوزارة بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية لإطلاق معرض أهلا رمضان الرئيسى بالقاهرة اعتبارا من غدا الأحد، من المقرر إقامة المعرض بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر لتوفير كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.

واعلنت الوزارة عن وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية و المحافظين لإنشاء المعارض السلعية بصفة دورية و إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض اهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضاً.وتقوم الشركة بتوفير كافة السلع الغذائية من سكر وزيت طعام وأرز ومكرونة ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة كذلك أيضا توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة المحلية أو المستوردة ،حيث تطرح الشركة القابضة زيت الطعام بسعر 65 جنيها للعبوة زنة 800 مملى بدلا من 70 جنيها، أيضا طرح الدواجن المجمدة بسعر 100 جنيه للكيلو المحلى أو المستورد وطرح الأرز البلدى بسعر 35 جنيها والأرز الهندى بسعر 30 جنيها، بجانب توفير كافة المنتجات الأخرى، كما ستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح المنتجات فى ما يقرب من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية فضلا عن زيادة معدلات ضخ اللحوم والدواجن فى المنافذ لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت ،كما توفر الشركة القابضة الكوبونات السلعية ليقوم القادرون بشرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مجانا بالتوازى مع انطلاق معارض أهلا رمضان ويتم ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية

وتشارك غرفة القاهرة التجارية بتوفير منتجات السلع الغذائية، حيث تشارك كبرى الشركات والمنتجين المنتسبين بالغرفة بتوفير المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%.

ومن ناحية أخرى عقدت الغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعات مكثفة مع العارضين وكبرى الشركات بالتنسيق مع الوزارة لوضع الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض الرئيسى، وسيتم تخصيص أجنحة داخل المعرض خاصة بمنتجات اللحوم الطازجة وأخرى للحوم المجمدة بجانب أيضا جناح لطرح الأسماك الطازجة والمجمدة ،أيضا توفير المنظفات بجانب كافة السلع الأخرى.