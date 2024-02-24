قومي المرأة ينعى المخرجة التليفزيونية سميحة الغنيمي

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن و الآسي المخرجة التليفزيونية سميحة الغنيمي التى وافتها المنية أمس.

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر نموذج فريد و ملهم تركت أعمال فنية خالدة، مؤكدة أن المخرجة سميحة الغنيمي كانت رائدة ومؤثرة في مكتبة التليفزيون المصري بروائع الأفلام التسجيلية.

ويتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة

سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.