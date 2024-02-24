رمضان صبحي يقود بيراميدز أمام مازيمبي.. ومفاجأة اضطرارية في الدفاع

أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة عصر اليوم «السبت» أمام مازيمبي الكونغولي، في الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفي إطار منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، التي يتصدرها صنداونز برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن مازيمبي صاحب الرصيد ذاته، فيما يتواجد بيراميدز ثالثًا برصيد 4 نقاط، ولا بديل لديه سوى تجنب الهزيمة في لقاء اليوم، للحفاظ على آماله حتى الجولة الأخيرة.

وأجرى يورتشيتش تعديلات على تشكيل بيراميدز، عن المواجهة الماضية أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري، حيث يفتقد الفريق لخدمات أحمد سامي صاحب هدف الفوز في المباراة الماضية، مع استمرار غياب علي جبر بداعي الإصابة، ما دفع المدرب الكرواتي للاعتماد على محمود عبدالعاطي دونجا لاعب خط الوسط، في مركز قلب الدفاع بجوار أسامة جلال.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة مازيمبي على النحو التالي:حراسة المرمى: أحمد الشناوي – خط الدفاع: محمد حمدي، أسامة جلال، محمود عبدالعاطي دونجا، محمد الشيبي – خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي – خط الهجوم: مصطفى فتحي، فيستون ماييلي، رمضان صبحى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: شريف إكرامي، كريم حافظ، أحمد فتحي، أحمد توفيق، إسلام عيسى، إبراهيم عادل، فاخري لاكاي، مروان حمدي، دودو الجباس.