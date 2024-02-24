عضو بالشيوخ يطالب بتكريم المواطن المصري البطل بتمثال وجدارية بالعاصمة الإدارية

طالب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بتكريم مستحق يليق بالمواطن المصري البطل الذي تحمل الكثير والكثير وتحمل مالم تتحمله الجبال، سواء فترة القضاء على الإرهاب أو الإصلاح الاقتصادي بفاتورة قاسيه تحملها بمفرده وشهد له بذلك القاصي والداني.

وأضاف عضو الشيوخ بأن إعلان الحكومة عن استثمارات ضخمة ستضخ في السوق المصري بشراكة مصرية إماراتية، نكون قد انتهينا من حقبة قاسية، من أزمات اقتصادية نجحت القيادة السياسية في فك طلاسمها باقتدار، وبات لدينا إنفراجه وبارقة أمل جديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وتابع عبدالعزيز: لكل هذه الأسباب أطالب دولة رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وجميع الجهات المعنية، بتكريم مستحق للمواطن المصري بتمثال ضخم أو جدارية بأحد ألاحياء أو الميادين الكبري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان “المواطن المصري البطل”، رمزية تخلد مسيرة إخلاص ورد الجميل من وطن يحفظ الجميل، ويعرف قدر من ضحي ومن قدم لوطنه الكثير والكثير.

ولفت عضو الشيوخ بأن القيادة السياسية بعثت الأمل من جديد في نفوس المصريين بإجراءات وحلول لكل الأزمات الاقتصادية، التي تسببت فيها عوامل خارجية، وتحملها المصريين، وإنه بالرغم من ظلام الليل فإن ضوء الشمس سطع من جديد لأن هذا البلد محفوظ بعناية الله و”فيها حاجه حلوة”.