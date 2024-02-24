صناعة النواب: رأس الحكمة يعطي قبلة الحياة للاقتصاد المصري

قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع تطوير رأس الحكمة يعد من أهم المشروعات الضخمة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن المشروع يعطي قبلة الحياة والانتعاش للاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف الاقتصادية آلتي يعاني منها العالم أجمع.

واضاف معتز محمود أن مشروع رأس الحكمة سيكون بداية قوية لحل ازمة جزئية في الوضع الاقتصادي المقلق والذي يعاني منه المصريين.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان من الحكومة المصرية والقيادة السياسية باستغلال السيولة الدولارية في السيطرة على سعر الصرف وأيضًا تخفيض سعر الجنيه مقابل سعر الدولار حتى يستطيع مستثمري القطاع الصناعي بتوفير المواد الخام وبدء عمل مصانع جديدة، خاصة أن التصنيع المعتمد على المواد الخام المصرية يعد الوحيد القادر على حل أزمة ديون مصر.

وشدد النائب؛ على الحكومة أن تتعلم من الأخطاء الماضية في السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية بأن تستغل الاستثمارات القادمة في تحقيق النهوض بقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستحتاج مصر إلى تغيير جوهري في السياسات النقدية والاقتصادية.

وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن مشروع رأس الحكمة يعتبر فرصة ذهبية هامة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل من جانب الحكومة للسيطرة على التضخم وسعر الصرف في السوق السوداء.