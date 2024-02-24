ثلاثية مازيمبى أطاحت ببيراميدز من دورى أبطال أفريقيا بمساندة تحكيمية

حقق فريق مازيمبى الكونغولى الفوز على بيراميدز، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم «السبت»، على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بدأ بضغط شديد من فريق بيراميدز، الذى نجح فى الوصول لمرمى المنافس فى أكثر من فرصة محققة، إلا إنه لم يتمكن من هز الشباك.

وفى الدقيقة 32 ينجح جويل بيا لاعب مازيمبى الكونغولى فى تسجيل هدف التقدم لفريقه، وفى الدقيقة 45 سجل غلودي ليكونزا الهدف الثانى لمازيمبى.

وفى الشوط الثانى حاول بيراميدز هز شباك الفريق الخصم، إلا إن كل المحاولات باءت بالفشل، ويسجل مازيمبى الهدف الثالث عن طريق موامبا مستغلاً خطأ بلاتي توريه.

وشهدت المباراة أخطاء تحكيمية فجة، وتغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لبيراميدز فى الشوط الأول كانت ستساهم فى تغيير مجرى المباراة، نظرًا لكونها كانت قبل أن يسجل الفريق المستضيف هدف التقدم.

بهذه النتيجة يودع بيراميدز دورى أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويقع نواذيبو فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ومازيمبى فى المركز الأول بـ 10 نقاط، وصن داونز فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

من جهته شن المدير الرياضي لنادي بيراميدز هاني سعيد، هجومًا عنيفًا على طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام مازيمبى الكونغولى والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مؤكدًا أن هناك مهازل تحكيمية تتعرض لها جميع الأندية تحديدًا على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، والذي لا يصلح مطلقًا لمباريات بحجم دوري أبطال أفريقيا.

أضاف المدير الرياضي فى تصريحات صحفية، أن دور الاتحاد الأفريقي عليه علامات استفهام من الفضائح التي يشهدها هذا الملعب والمهازل التحكيمية وآخرها ما حدث خلال مباراة بيراميدز بعدما رفض الحكم الغاني دانيال لاريا احتساب ركلتي جزاء واضحتين لبيراميدز في الشوط الأول.

مشيرًا إلى أن الحكم لعب لصالح أصحاب الأرض بإرهاب لاعبي بيراميدز مع عدم احتساب ضربتي جزاء وعدم احتساب أخطاء واضحة لصالح بيراميدز واحتساب قرارات عكسية ، ونجح مازيمبي من خلال بعض الأخطاء الفردية تسجيل هدفين.