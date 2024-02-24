بهدف ثمين الوداد ينعش آماله فى التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق الوداد الرياضي المغربى فوزًا ثمينًا علي مضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني، بهدف دون رد في المباراة التي انتهت منذ قليل اليوم «السبت»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024.

وسجل بدر كادارين هدف الوداد الأول في الدقيقة 45 والأخيرة من عمر الشوط الأول.

وبهذا الفوز الثمين، رفع الوداد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف سيمبا التنزاني الثاني في حين يتصدر أسيك ميموزا الإيفواري، الذي ضمن بطاقة العبور إلى ربع نهائي برصيد 11 نقطة.

أما جوانينغ جالاكسي فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الرابع من المجموعة، ويحتاج الوداد للفوز في مباراته الأخيرة على أسيك ميموزا وانتظار تعثر سيمبا بالخسارة أو التعادل أمام جوانينغ غالاكسي للتأهل للدور المقبل كوصيف للمجموعة الثانية.