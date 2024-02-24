صدام بين رابطة الأندية وجهاز المنتخب بسبب مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

تسبب إعلان رابطة الأندية المصرية، عن إقامة مباراة الأهلي وإنبي في مسابقة الدوري الممتاز يوم 15 مارس المقبل، في حالة من الغضب الشديد داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال الساعات الماضية، حيث كان الاتفاق المسبق بينه وبين رابطة الأندية، تقديم معسكر المنتخب 6 أيام، ليقام يوم 13 مارس، على أن تكون آخر مباراة يوم 12 مارس ومن بعدها يتم إيقاف مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف مصدر بالجهاز الفني، أن رابطة الأندية خالفت اتفاقها مع حسام حسن، وأن حديث رئيس لجنة المسابقات عامر حسين، بموافقة حسام حسن على استثناء لاعبي الأهلي من انطلاق المعسكر ليخوضوا مباراة إنبي، ليس له أساس من الصحة، وأن هذا لم يتم الاتفاق أو التطرق إليه خلال الجلسة التي عقدها مع رئيس الرابطة أحمد دياب.

وأضاف المصدر، إنه كيف يعقل أن نوافق على استثناء لاعبي الأهلي من بداية المعسكر، وأن أهداف بداية المعسكر بشكل مبكر هي التجانس بين اللاعبين، وأن القوام الأساسي معظمه من لاعبي الأهلي والزمالك، مُشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيتحدث بكل صراحة في المؤتمر الصحفي يوم 13 مارس المقبل، عن مخالفة رابطة الأندية واتحاد الكرة للاتفاق المسبق بينهم.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 13 وحتى 18 مارس المقبل، قبل السفر للإمارات للمشاركة في الدورة الدولية الودية رفقة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.