يانج أفريكانز يقسو على شباب بلوزداد ويحسم التأهل لربع نهائي دوري الأبطال مع الأهلى

انتهت قبل قليل المباراة التي جمعت بين فريقي يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري، اللذان يتواجدان في مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز الفريق التنزاني على حساب الفريق الجزائري برباعية دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «بنجامين مكابا» بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وبهذه النتيجة يُهدى فريق يانج أفريكانز التنزاني نظيره فريق النادي الأهلي، بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بتحقيقه الفوز على حساب نادي شباب بلوزداد الجزائري.

وافتتح أهداف اللقاء لاعب يانج أفريكانز التنزاني مدثر يحيى في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بعدها أضاف اللاعب ستيفان عزيز أكي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من بداية الشوط الثاني، ثم سجل اللاعب كينيدي موسوندا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 48، قبل أن يختتم اللاعب جوزيف جيدي جنادو رباعية فريقه في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وفى المجموعة ذاتها، كان النادي الأهلي حقق الفوز أمس «الجمعة» على حساب نادي ميداما الغاني، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «بابا يارا» في غانا.

وسجل هدف النادي الأهلي في مباراة ميدياما الغاني اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 48 من أسيست اللاعب أنتوني موديست، وبفوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد تأهل الأهلي بشكل رسمي قبل جولة من الختام، رفقة الفريق التنزاني الذي حسم المواجهات المباشرة مع الفريق الجزائري لصالحه، وتشهد الجولة الأخيرة منافسة شرسة بين الأهلي ويانج أفريكانز على صدارة المجموعة.

وبهذا يكون ترتيب المجموعة الرابعة «مجموعة الأهلي» في دوري أبطال إفريقيا، كالتالي:-

الأهلي- 9 نقاط «تأهل إلى ربع النهائي بشكل رسمى».

يانج أفريكانز التنزاني- 8 نقاط «تأهل إلى ربع النهائي بشكل رسمى».

شباب بلوزداد الجزائري- 5 نقاط «ويودّع البطولة».

ميدياما الغاني- 4 نقاط «ويودّع البطولة».