فى الجولة الأخيرة من دورى المجموعات.. صراع على الصدارة بين الأهلي ويانج أفريكانز

منذ قليل، أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، فى بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي شهدت تأهل الأهلي ويانج أفريكانز إلى ربع النهائي.

وكان فريق النادى الأهلي، قد حقق انتصارًا غاليًا على نظيره ميدياما الغاني بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس «الجمعة» على ملعب «بابا يارا»، فى منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل حسين الشحات هدف الأهلي في الدقيقة 48، من أسيست لأنتونى موديست، وفي نفس المجموعة، فاز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد بنتيجة 4-0 اليوم «السبت»، ليرافق الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتائج، يودع شباب بلوزداد الجزائرى وميدياما الغانى خارج بطولة أفريقيا رسميًا، ومع الوضع فى الاعتبار أنه إذا تساوى يانج أفريكانز وشباب بلوزداد في عدد النقاط بالجولة السادسة والأخيرة، ستكون المواجهات المباشرة الحاسمة بينهما، والنى ستكون في صالح الفريق التنزاني، حيث فاز شباب بلوزداد في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، فيما فاز يانج أفريكانز بنتيجة 4-0 فى الجولة الخامسة.