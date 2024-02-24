اشتباك بين مدرب شباب بلوزداد ولاعب الفريق وتراشق لفظي بعد الخسارة من يانج أفريكانز

شهدت مباراة فريق شباب بلوزداد الجزائري أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشاجرة بين عدلان قديورة لاعب الفريق و المدير الفني البرازيلي ماركوس باكيتا.

وألقى لاعب فريق شباب بلوزداد الجزائري عدلان قديورة، زجاجة المياه على المدير الفني للفريق ماركوس باكيتا اعتراضا على نتيجة اللقاء، بعدما تأخر الفريق الجزائري برباعية أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، ما أدى إلى اشتباكات لفظية بين الثنائي أثناء سير المباراة.

وفي وقت سابق انتهت قبل قليل المباراة التي جمعت بين فريقي يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري، اللذان يتوجدان في مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز الفريق التنزاني على حساب الفريق الجزائري برباعية دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «بنجامين مكابا» بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وضمن فريق يانج أفريكانز التنزاني التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطا إفريقيا، ومعه النادي الأهلي، بعد الفوز اليوم على شباب بلوزداد الجزائري برباعية دون رد.