الإيطالية جاسمين باوليني تتوج بلقب بطولة دبي المفتوحة للتنس

توجت الإيطالية جاسمين باوليني بلقب بطولة دبي المفتوحة للتنس، بعد فوزها على الروسية آنا كالينسكايا في المباراة النهائية اليوم «السبت».

باوليني غير المصنفة، تمكنت من تحويل خسارتها في المجموعة الأولى أمام الروسية كالينسكايا، المتأهلة عبر التصفيات، إلى فوز مثير بمجموعتين مقابل مجموعة وبنتيجة 4 /6 و7 /5 و7 /5، وهذه هي المرة الثالثة فقط في آخر عشرة نسخ من بطولة دبي التي تمتد فيها المباراة النهائية إلى ثلاث مجموعات.

وكانت اللاعبة كالينسكايا، قد فجرت مفاجأة كبيرة وأطاحت بالبولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى على العالم من المربع الذهبي بالفوز عليها 6 / 4 و6 / 4 ، حيث ألحقت بها الهزيمة الثانية فقط في آخر 26 مباراة لها، فيما فازت باوليني- 28 عاما – على الرومانية سورانا سيرستيا 6 / 2 و7 / 6.

ومن المقرر أن تتقدم باوليني إلى المركز 14 في النسخة المقبلة من تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات الذي سيصدر بعد غد «الاثنين»، ثاني لاعبة إيطالية تتوج بلقب بطولة دبي بعد مواطنتها سارا إيراني التي حصدت اللقب في 2016.

وانضمت باوليني إلى ثلاث لاعبات إيطاليات، إيراني وكاميلا جورجي وفلافيا بينيتا ، سبق لهن الفوز بألقاب بطولات فئة 1000 نقطة.