نسخة «قاسية» على الأندية العربية فى دوري إفريقيا للأبطال

انتهت الجولة قبل الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم «السبت»، وتتبقى جولة واحدة فقط، في نسخة تبدو «قاسية» على فرق الأندية العربية، فمع انتهاء الجولة الخامسة من مجموعات أبطال إفريقيا، يبقى فريق النادى الأهلي المصري، هو الفريق العربي الوحيد الذي يقع في «وضع مريح»، حيث ضمن التأهل لربع نهائي البطولة.

فرص العرب في أبطال إفريقيا

في المجموعة الأولى ، ودع ممثلا العرب بيراميدز المصري ونواذيبو الموريتاني، البطولة مبكرا، أمام مازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على التوالي.

أما في المجموعة الثانية ، يبدو وضع الوداد المغربي معقدا للغاية، حيث سيتوجب عليه الانتصار على المتصدر أسيك ميموسا الكوت ديفواري، في الجولة الأخيرة، وانتظار «تعثر» سيمبا التنزاني أمام متذيل الترتيب، نادي جوانينج جالاكسي البوتسواني. وفي حال فوز سيمبا المتوقع، سيودع الوداد المغربى البطولة بغض النظر عن نتيجته.

وفي المجموعة الثالثة ، تتنافس 3 أندية على بطاقة واحدة في المجموعة، وهي أندية الترجي والنجم الساحلي التونسيان، والهلال السوداني، بعد أن ضمن بيترو أتليتكو الأنجولي صدارة المجموعة، حيث ستشهد مباراة قمة في الجولة الأخيرة، بين الترجي والهلال، لخطف البطاقة الحاسمة، مع فرصة أقل للنجم الساحلي للتأهل في حال الانتصار على الترجي، في آخر مباريات الجولة الخامسة، ثم أتليتكو، في الجولة الأخيرة.