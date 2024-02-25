القومي للإعاقة يشارك في فعاليات الدورة الـ 66 لمعرض “ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية

أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشاركة المجلس في فاعليات الدورة الـ 66 لمعرض “ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية والتي تستمر في الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 9 مارس المقبل.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن مشاركة المجلس في فاعليات معرض “ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية، تأتي في إطار التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المساهمة في عرض منتجاتهم اليدوية والمصنعة بأيديهم، والمساهمة معهم في تسويقها، وتعريف المجتمع بالأدوار الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحرف اليدوية محلية الصنع، وكذلك تعد مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بمنتجاتهم في المعرض رسالة مجتمعية وتوعوية مهمة لدور الدولة والمجلس في دعم تأهيلهم وتدريبهم ودمجهم وتمكينهم في المجتمع، كما ان المشاركة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم التعرف على كل ما يقدم لخدمتهم في إطار دمجهم الاقتصادي.

وأوضحت المشرف العام على المجلس أن الجناح المخصص لعرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة رقمه B 1 داخل الصالة الرئيسية للمعرض المقام بالتجمع الخامس، ويضم داخله منتجات ومصنوعات جلديه و خشبية وزجاج معشق واكسسوارات وفوانيس رمضان ومشغولات خيامية ومفروشات وكلها مصنوعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن جناح المجلس يشارك فيه كافة أنواع الإعاقات حيث تضم المرحلة الاولى عرض منتجات الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية وفي المرحلة الثانية عرض منتجات الأشخاص أصحاب الإعاقات البصرية والحركية والمرحلة الأخيرة تضم عرض منتجات الاشخاص اصحاب الاعاقة السمعية.

وتابعت الدكتورة إيمان كريم،:أن سياسة المجلس تسعى دوما إلى المشاركة الفاعلة في كافة المحافل الاقتصادية والثقافية والتنموية التي من شأنها الترويج لما يقدمه الأشخاص ذوي الأعاقة، وكذلك تبصير المجتمع بدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة معهم.

في سياق متصل يوفر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في جناحه عدد من مترجمي لغة الإشارة المتطوعين لترجمة الإرشادات اللازمة بلغة الإشارة لرواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم حق الدخول من كافة البوابات المخصصة للمعرض ولهم جراح ومسار خاص عند الدخول.