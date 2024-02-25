القباج ” توجه باستمرار تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للمتعافين .. وإتاحة قروض لتمويل مشروعاتهم  

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن ” 16023 “، حيث تم تنظيم دورة جديدة ،للتدريب المهني للفتيات المتعافيات من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ” صناعة العطور وصناعة الاكسسوارات وزراعة اسطح المنازل ”

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، باستمرار تنفيذ برامج التدريب للمتعافين ،لافته الى انه في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا ،حيث تم إطلاق مبادرة “حرفي” لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل “صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية ، وأن اجمالى من تم تدريبهم يقرب من 14600 متعافى منذ اطلاق المبادرة وحتى الآن ،كذلك إطلاق مبادرة ” بداية جديدة ” لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،ان تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن “16023 ” لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل ، تحت اشراف اخصائيين نفسيين بالصندوق وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل، لافتا الى ان مراكز العزيمة التابعة للصندوق لديها ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل ، كما تم إطلاق مبادرة بإيدينا”، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الإدمان والمقرر افتتاحها قريبا .

وكانت الوزيرة نيفين القباج قد استعرضت تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق ” 16023″ على مدار عام 2023 حيث تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لعدد 177 ألف و450 مريض ” جديد ومتابعة ” ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن ،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات” الجيزة وقنا ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان ” ،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام المقبل ،ومن المقرر خلال 3 سنوات قادمة سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية ،وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96% بينما بلغت نسبة الإناث 4 % بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة ،ولذلك تم تخصيص عدد من الآسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.