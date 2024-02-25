اليوم.. مواجهتان ناريتان فى ثانى أيام الجولة الـ14 من عمر “دورىNile”

تُستأنف اليوم “الأحد”، لقاءات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انطلقت أول أمس “الجمعة”، بمباراة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا، حيث يلعب كلا من فاركو وطلائع الجيش فى الرابعة عصرا، فيما يختتم اليوم الثاني من عمر الجولة الـ14 بلقاء ما بين فريقى زعيم الثغر والبنك الأهلى.

فاركو وطلائع الجيش

أول لقاءات اليوم “الأحد”، فى الرابعة عصرا حين يتقابل فريقا فاركو بنظيره فريق طلائع الجيش، على ستاد حرس الحدود في الإسكندرية.

ويأتى فريق طلائع الجيش فى المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، نجح في جمعها خلال المباريات السابقة، فيما يقبع نظيره فاركو فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 6 نقاط فقط.

الاتحاد السكندري والبنك الأهلي

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، وعلى ستاد الاسكندرية تُقام مباراة زعيم الثغر ونظيره البنك الأهلي، حيث يسعى فريق الاتحاد السكندري إلى تحقيق الفوز على نظيره البنك الأهلي، للصعود إلى المربع الذهبي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتى فريق الاتحاد السكندري فى المركز الخامس لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يحتل نظيره فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.