الترجي يحسم القمة التونسية بالفوز على النجم الساحلى وباقى له نقطة للتأهل

حسم فريق الترجي الرياضي القمة التونسية لصالحه بالتغلب على مواطنه النجم الساحلي بهدفين دون رد السبت في إطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل يان ساس الهدف الأول للترجي في الدقيقة 26 وأضاف زكريا العايب الهدف الثاني في الدقيقة 41.

ورفع الترجي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف بيترو أتلتيكو الأنغولي المتصدر برصيد 9 نقاط والذي حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

من جانبه ودع النجم الساحلي دوري أبطال إفريقيا بعد أن تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الأخير في المجموعة.

ويترقب الترجي للمواجهة العربية القادمة في الجولة الأخيرة في المجموعة والتي ستجمعه مع ضيفه الهلال السوداني، والتي يحتاج فيها الترجي للتعادل أو الفوز لحسم تأهله إلى ربع النهائي.

ضمن بترو أتليتكو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما لم يحسم الصدارة بعد، وسط مطاردة من الترجي.

بترو أتليتكو يتبقى له مباراة أمام النجم الساحلي، ويحتاج للفوز بها لتأكيد الصدارة دون النظر لنتائج الآخرين.بينما الترجي (8 نقاط) يستضيف الهلال (5 نقاط) للمنافسة على البطاقة الثانية في هذه المجموعة.الهلال لا بديل أمامه سوى الفوز من أجل بلوغ ربع النهائي، خاصة وأنه يتفوق في المواجهات المباشرة لفوزه على الترجي (3-1) في اللقاء الأول بينهما، بينما أي نتيجة أخرى تصب في صالح الفريق التونسي.