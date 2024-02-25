النواب يوافق على اتفاق تعاون استشاري مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المخططات الصناعة الخضراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

ومنح المستشار أحمد سعدالدين الكلمة للنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة ومقرر الموضوع لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة.