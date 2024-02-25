وزير العمل ومحافظ بورسعيد يسلمان عقود عمل لذوى همم

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل،واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم الأحد ،بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا ، 50 عقد عمل لذوي همم ،من ضمن 150 عقدًا، للعمل بشركات قطاع خاص بالمحافظة ، وماكينات خياطة جوائز لأوائل الخريجين من عربة التدريب المهني المُتنقلة التابعة للوزارة ، التي تقوم بدورها داخل المحافظة، وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة ،وكذلك حقائب أدوات للمُتدربين على مهنة توصيل الكهرباء وصيانة المحمول، وشهادات إتمام التدريب المهني للمُتدربين والمُدربين ،بمراكز التدريب الثابتة التابعة للمديرية،على المهن التي يحتاجها سوق العمل ..جاء ذلك خلال جولة للوزير اليوم داخل محافظة بورسعيد ، بمشاركة قيادات عمالية ،وممثلي أصحاب أعمال ونواب برلمان..وشاهد الوزير والمحافظ عرضًا بالفيديو حول انجازات مديرية العمل ببورسعيد حول تنفيذ خطط الوزارة من تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم وتشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة، وغيرها من أنشطة المديرية.

*أسماء ذوي الهمم:

وبحسب بيان صحفي تضمنت قائمة الشباب من ذوى الهمم الذين سَلّمهم الوزير والمحافظ عقود العمل: ساره جمال الدین عبدالله ، وامانی اشرف السيد على احمد ، وهدير عيد عبد الحميد احمد محمد ، وایه محمد ابراهیم احمد شهده ، ونسرین منیر مهدی مرسی ، واحمد العربي محمد محمود محمد ، وخالد محمد سامی احمد همام ، ومنال محمد سامی احمد همام ، وهدی محمد احمد مزروع ، ومحمد احمد على بقشيش ، ومحمد ابراهيم عبدالمجيد ، وحنان محمد ابراهيم ابراهيم عيش ، وياسر ياسر ابراهيم عبد الفتاح ، وغاده محمد علی حسن عبدالرحيم ، ومارينا خميس زكى جيد ، وثروت اسماعيل حسن الطحان ، ومنه الله احمد عبدالعزيز على ، وفايزة محمد منصور ، والسيد فتحي محمد ، ووليد سامي لطفي ، وعبد القادر علي عبده ، ومحمود احمد عوض ، ومحمد يسري محمد ، ومؤمن محمود عبد النعيم ، واسماء محمد زکریا ، وعبد الرحمن ابراهيم محمد ،وعبد الرحمن جمال مسعد ، ورحمة علي محمد ، ومحمد عبد الفتاح همام ، ونهلة كامل علي اسماعيل ، وتامر عبده بدر عامر ، وعاطف محمد السيد ، ومؤمن محمود عبد المنعم ، ومحمد السعيد السيد ، ومحمد ابراهيم عبد الحليم ، وعبد الله اسامه محمد ، وريمون عادل منصور ، وفاطمة ايهاب مرسي ، وزياد مرسي ابراهيم ، والسيد صديق غريب ، وسلوي هاني السيد ، ودينا السيد محمد ، وولاء عبد الباسط احمد ، ويؤنا مجدي خلف الله ، ودعاء محمد يوسف ، ومينا بطرس زكريا ، ورانيا احمد حسن ، ومحمود الخضري سعد ، واحمد مدحت احمد ، واسامة عوض محمد ..

* قصص النجاح :

وشاهد الوزير والمحافظ استعراض نماذج نجاح من خريجات برامج التدريب المهنى المجانية التى وفرتها المديرية للفتيات على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، حيث قدمت مجموعة من الفتيات نبذة حول مشروعهم ” TNبراند ” ، لملابس الأطفال والحريمي ، وتنفيذ أشكال الاكسسوارات و الكورشيه ” الهاند ميد”، يُعبر عن الشخصية ،ويضيف لمسة من الجمال على الإطلالة بجودة عالية ، وأصحاب المشروع هم : رضوى السعيد الخولي ، وریم محمد ابراهيم ابو كرات ، وآیه محمود شطا ، ومروه محمد عبد الوهاب من حملة المؤهلات العليا والماجستير ، حيث بدأت حكايتهن من أول يوم قدموا فيه أوراقهم لمديرية العمل للإلتحاق ببرنامج التفصيل المجاني ، حيث نوهوا إلى انهم قاموا بعمل “انترفيو” وبعدها جرى الاتصال بهم ، وبدأت محاضرات تنمية بشرية ،ثم محاضرات حول الماكينات وانواعها وطرق إستخدامها، والقص وتقفيل المنتجات علي ماكينات الخياطة ، وفازوا بالمركز الأول وباعوا اول منتجات لهم ، وفى ختام العرض قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ووزير العمل حسن شحاتة ، ومحافظ بورسعيد علي تقديم كل الدعم للشباب وتقديم متدربات قادرات علي تحدي الحياة وانتاج منتجات تواكب العصر وذلك يعتبر تحدي للظروف الحالية،بحسب قولهم..

..والعرض الثانى قدمته ياسمين علي البستاني ، 32 سنة ، بكالوريوس خدمة اجتماعية دفعة 2013 ،استعرضت فيه عملها لمدة 5 سنين فى القطاع الخاص ، ثم زواجها وتركها للعمل ، وقالت : “بحب الرسم والفاشون ومن هنا قررت أن أصبح ” فاشون ديزاينر” ، والتحقت بالدورة عن طريق مديرية العمل لتعلم تفصيل وخياطة مجانى ، حتى إتمام التدريب وتعلمت بورشه عمل عن ريادة الأعمال وكيفية عمل مشروع صغير ومن هنا بدأت فكرة المشروع”..وأضافت :”كنا 3 بنات شخصيات مختلفة..ونقدم الشكر لهيئة التدريب المهني على كل الدعم والتشجيع اللي قدموه لنا خلال 200 ساعة تدريب” ..

* خريجي التدريب :

وتضمنت قائمة الشباب من خريجي برامج التدريب المهنى بمركز التدريب المهني والوحدة المتنقلة التابعة للوزارة، والذين تسلموا شهادات إتمام التدريب : الاء عادل محمد رمضان البياع ، واميمة محمد ابراهيم محمد ، وميادة على عيد الشهاوى ، ونورهان نبیل حسین ، ونشوى محمد کاظم احمد سالم ، وشيماء إبراهيم جمعة ، وسارة ابو المعاطى سلطان ، شيماء حسن ابراهيم النشار ، وميادة محمد ابو حلاوة ، وشيماء عبد الشافي عبده احمد ، واسراء محمد عبد الرحمن عوض ، ورضوی عطية محمد عثمان وذلك من برامج التدريب على مهنة التفصيل والحياكة .. ومن برامج صيانة المحمول : محمد إبراهيم الدسوقى ، وسهيلة أبو المعاطى احمد .. وبرامج اللغات الأجنبية” الإنجليزية ” : محمد عبد العاطي السعيد ريحان ، وابراهيم محى الدين على البلاسي ، وسارة عادل محمد عبدالغني ، وجنة الله اشرف محمد الشريف ..ومن برامج أعمال كهرباء المنازل :احمد مدثر لطفى عبد الفتاح ، وصالح عبد الغني سليمان حماده..و شملت قائمة خريجي برامج التدريب الاوائل من الوحدة المتنقلة ومركز التدريب المهنى الثابت التابعين للمديرية والذين تسلموا جوائز تساعدهم في اقامة مشروعات صغيرة: ندا محمد شعبان عبدالفتاح ، واية الله طلعت عبدالله عبدالرحمن على مهنة التفصيل والحياكة ، ومحمد عبده شكرى ، ولمياء العرابي نصر الدين على مهنة صيانة المحمول ، واحمد الراعي محمد الحسيني ، وزیاد احمد احمد عبده غزال على مهنة توصيل كهرباء المنازل بالوحدة المتنقلة ..

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ،قد استقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الأحد ،بديوان عام المحافظة ،في بداية جولة الوزير في المحافظة ..حيث تتضمن جولة “الوزير” تسليم عقود عمل لذوي همم ،وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بالمحافظة ،وجوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ..ويشهد “الوزير “عرض فيديو عن نشاط “مديرية العمل ” و”قصص نجاح متدربين وذوي همم”..كما يتفقد مواقع عمل منها شركتي”الضفائر الكهربائية”،و”كابسي “،ذات الاستثمار الأجنبي والمحلي..ويعقد الوزير خلال جولته اجتماعا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين ،والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم ..كما يتابع عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية،كثاني محافظة يشهد فيها الوزير “عملية البث” هذه،بعد محافظة الأسكندرية،وذلك منذ أيام قليلة ..

يرافق وزير العمل خلال جولته وفد من وزارة العمل يضم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز المعلومات بالوزارة ، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، وإبراهيم سامى مدير مكتب الوزير ، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهايدي محمد مدير مكتب الوزير للعلاقات الحكومية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، ومحمد النحاس مدير عام الإتصال السياسي والشئون البرلمانية، والشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة،ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى للوزير ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات ، ومحمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي، وشيماء يوسف باحث بالمكتب الإعلامي للوزير،وأيمن زكى مبرمج بمركز المعلومات، ومحمد مجدي باحث بالعلاقات العامة والمراسم، وأيه عاطف ونادين الحديدي أعضاء المكتب الفني للوزير .