وكيل وزارة الشباب: ابريل المقبل إقامة بطولة السباحة لمراكز الشباب بالغردقة

كشف الدكتور محمد عبدالقادر، وكيل وزارة الشباب للهيئات الشبابية، عن انتهاء الوزارة من كافة الاستعدادات لإقامة بطولة السباحة الأولى لمراكز الشباب على مستوى قطاعات الجمهورية في نادي الرياضيات البحرية بالغردقة وذلك خلال شهر ابريل المقبل.

وأكد عبدالقادر، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، أن تكليفات وزير الشباب والرياضة بتنفيذ مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية بنظام تقسيم القطاعات المختلفة للجمهورية حرصا من الوزارة على إقامة المشروعات المختلفة لنشء وشباب مراكز الشباب خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة للشباب بصعيد مصر والمحافظات الحدودية ودمجهم مع شباب محافظات الوجه البحري والقناة والعمل على تقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والممارسة الرياضية .

وأوضح أنه سبق للإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات تنفيذ بطولة السباحة الأولى والثانية لمحافظات الصعيد بمشاركة 400 شاب / 400 فتاه وكذا بطولة السباحة الأولى والثانية للمحافظات الحدودية 600 سباحا وسباحة، حيث قيمت السباقات في 50م حرة،50م فراشة 50م صدر،50م ظهر،100م صدر،100م فراشة، 100م حرة، 200م متنوع أولاد وبنات، تتابع 4×50 حرة مختلط.