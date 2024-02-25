فيوتشر يتعادل مع سوبر سبورت ويؤجل حسم تأهله لربع النهائي

انتهت منذ قليل أحداث مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب إفريقى، في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ليؤجل الفريق المصري حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

تقدم فريق مودرن فيوتشر على سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بهدف عن طريق علي زعزع في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعد عرضية من أحمد عاطف سددها زعزع في المرمى الخالي من حارسه.

وسجل تيندامودزيمو ماتوزي هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 69 من عمر المباراة، بعد عرضية متقنة حولها برأسية قوية في الشباك، على يمين محمود جنش.

وبهذا التعادل رفع رصيد فيوتشر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، وبفارق نقطتين خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر، والذي ضمن التأهل بشكل رسمي بناء على تلك النتيجة قبل مباراته في وقت لاحق أمام الهلال الليبي الرابع بـ3 نقاط، بفارق نقطة خلف الفريق الجنوب أفريقي.

وينتظر فريق مودرن فيوتشر حسم تأهله عقب مباراة الهلال الليبي واتحاد العاصمة، حيث سيتأكد صعوده حال خسارة الهلال أو تعادله، فيما يتأجل حسم الصعود للجولة الأخيرة حال فوز الفريق الليبي في مباراة اليوم.

ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية

1- اتحاد العاصمة الجزائري – 10 نقاط.

2- مودرن فيوتشر – 8 نقاط.

3- سوبر سبورت الجنوب إفريقي – 4 نقاط.

4- الهلال الليبي – 3 نقاط.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر مع نظيره الهلال الليبي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، في المباراة المقرر لها يوم الأحد 3 مارس المقبل، على استاد السلام الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.